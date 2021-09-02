Son dakika... MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 yılı eğitim yılı takvimini açıkladı.

DHA
02 Eylül 2021 Perşembe, 11:51
Son dakika... MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.


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