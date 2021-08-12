Son dakika: Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 12:00
Son dakika: Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
Abone Ol google-news

6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin zam teklifine çevrildi. Hükümet tarafı zam teklifini yaparken, taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.

Bakan Bilgin, ''3600 meselesi bu sözleşme süreci içinde çözülmeli. 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları" olarak hükümetin yeni zam teklifini açıkladı.

22 AĞUSTOS'TA ZAM ORANI BELLİ OLACAK

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler