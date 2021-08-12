Son dakika: Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifini açıkladı.
6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin zam teklifine çevrildi. Hükümet tarafı zam teklifini yaparken, taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.
Bakan Bilgin, ''3600 meselesi bu sözleşme süreci içinde çözülmeli. 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları" olarak hükümetin yeni zam teklifini açıkladı.
22 AĞUSTOS'TA ZAM ORANI BELLİ OLACAK
Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.
Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.
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