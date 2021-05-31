Son dakika... Mersin Anamur açıklarında deprem

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:40
Son dakika... Mersin Anamur açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.23'te, Anamur'a 77 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin 25,63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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