Son dakika... Mersin Anamur açıklarında deprem
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.23'te, Anamur'a 77 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Depremin 25,63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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