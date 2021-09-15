Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR testi kararı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:13

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

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