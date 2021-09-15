Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR testi kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
- Merkez Bankası'ndan 'döviz' kararı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- AKP, HDP seçmeni için MHP'siz seçime hazırlanıyor
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi