Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR testi kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:13
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR testi kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

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