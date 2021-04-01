Son Dakika| Milli takımda korona krizi bir yıldız daha pozitif

Son dakika... A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 14:35
Son Dakika| Milli takımda korona krizi bir yıldız daha pozitif
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A Milli Takım kafilesindeki Covid-19 vakaları artıyor. Son olarak Sassuolo, Kaan Ayhan'ın testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı.

Sassuolo, sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Juventus da Merih Demiral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu ve Merih'in ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptığını belirtti.


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