Son Dakika| Milli takımda korona krizi bir yıldız daha pozitif
Son dakika... A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
A Milli Takım kafilesindeki Covid-19 vakaları artıyor. Son olarak Sassuolo, Kaan Ayhan'ın testinin pozitif çıktığını açıkladı.
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı.
Sassuolo, sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Juventus da Merih Demiral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu ve Merih'in ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptığını belirtti.
Video Haberler
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Bahçeli: AYM'nin kapanması ertelenemez bir hedef