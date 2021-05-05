Son dakika... Mısır açıkladı: Görüşmeler resmen başladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:08
Son dakika... Mısır açıkladı: Görüşmeler resmen başladı
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Türkiye'den, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet, iki günlük görüşmeler için bugün Mısır'ın başkenti Kahire de... Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığı açıklandı.

Görüşme, 8 yıl sonra ilk resmi görüşme olma özelliğini taşıyor.

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