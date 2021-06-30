Son dakika... MKE tasarısı Meclis'ten geçti
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kanuna göre, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulacak. MKE AŞ'nin yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak.
MKE AŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek.
Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak ancak mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine'nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.
KATAR İDDİASI
CHP Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Özgür Ceylan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu tasarı için “Anonim şirket olursa şimdi yapılamayan ne yapılacaktır? Katarlıların Kırıkkale MKE’yi ziyaret ettiği yönünde iddialar var. Amaç MKE’yi Katarlılara peşkeş çekmek mi?” demişti.
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