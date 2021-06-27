AKP'nin 'hantal' diyerek özelleştirmek istediği MKE, bilançosuyla dikkat çekti

27 Haziran 2021 Pazar, 13:51

AKP, TBMM Başkanlığı’na MKE'nin anonim şirkete dönüştürülerek Hazine'ye bağlanmasını öngören bir kanun teklifini geçen hafta sundu. Muhalefetin ve AKP'ye yakın sendikaların bile tepki gösterdiği teklife ilişkin, Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar teklifin gerekçesini anlatırken "Mevcut hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri, ilerlemeyi sağlaması; ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil” dedi. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere de MKE'nin AR-GE kurma yetkisi olmadığı için şirketleştirilmek istendiğini açıklamıştı.

Ancak MKE’nin 2020 yılı faaliyet raporunda AR-GE faaliyetleri de anlatıldı ve bu faaliyetlere harcanan miktar açıklandı.

Rapora göre; MKE, 2019 yılında 73,8 milyon lira olan AR-GE harcamasını, 2020 yılında 78 milyon liraya çıkardı. AR-GE faaliyetlerinin anlatıldığı raporda, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan Deniz Topu’nda son aşamaya gelindiği; RDX-HMX-CXM gibi kritik kimyasallarda yurtdışına bağımlılığın ortadan kaldırıldığı; Hafif Çekili Obüs (BORAN) projesinin testlerinin gerçekleştirildiği vurgulandı. Raporda; “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu Enerjetik Malzeme üretimini çok şükür yüzde yüz milli teknoloji ve yerli sermaye ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız” denildi.

Raporda, kurumun, satışlarını da 2019 yılına oranla arttırdığı görüldü. Buna göre; 2019 yılında toplam iki milyar 585 milyon 364 bin liralık satış yapan MKE, bu miktarı 2020 yılında üç milyar 101 milyon 768 bin liraya çıkardı.

KAR MARJI YÜKSELDİ

MKE’nin mali tablolarında da net kar marjının yıllar itibariyle yükseldiği görüldü. MKE’nin net karı, 2018 yılanda 103 milyon 778 bin 123 lira, 2019 yılında ise 526 milyon 739 bin 219 liraydı. bu rakam 2020 yılında 708 milyon 275 bin 477 liraya yükseldi. Kurumun net kar marjı, 2018 yılında yüzde 5,79, 2019 yılında yüzde 20 iken 2020 yılında yüzde 22, 83’e çıktı.

AR-GE FAALİYETLERİ SONUCU 20 YILDA YAPILANLAR

Raporda, MKE’nin AR-GE yatırımları sonucunda son 20 yılda yapılanlar ise şöyle anlatıldı:

FIRTINA, PANTER, YAVUZ, BORAN obüsleri ve ana muharebe tankı ALTAY silah sistemi gibi ağır silahlar

20mm çift namlulu uçaksavar, 25mm kara topu, 35mm KORKUT hava savunma sistemi topu

MPT-76, MPT-55, KNT-76, BORA-12 gibi hafif silahlar ve bunların mühimmatı

Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan MK serisi serbest düşüm uçak bombaları ile sığınak hedeflerine karşı kullanılan nüfuz edici uçak bombaları (NEB)

60-81-120mm havan, 105-155-175mm topçu mühimmatları ve bunların barutları

2,75”-107-122mm topçu roketleri ve bunların sevk yakıtları

40mm bombaatar mühimmatı çeşitleri ve 66mm antitank roketi

5,56mm - 7,62mm – 9mm -12,7mm – 20mm – 25mm – 35mm hafif ve orta kalibre mühimmat aileleri; bunların kovan, mermi gövdesi, tapası, kapsülü gibi aksam malzemeleri ve patlayıcıları

Patlatma kapsülleri, ateşleyiciler, busterler, kartriçler, squibler ve benzeri piroteknikler ile chaff/flare gibi yanıltıcı mühimmat ailesi

Çelik - vasıflı çelik, pirinç gibi malzeme ailesi gibi 403 farklı grupta; milli silah, mühimmat ve patlayıcı üretimi için gerekli malzeme, ekipman ile bunların alt bileşenlerinin tamamını üretme kabiliyetine sahiptir.



