Son dakika... MSB: Saldırı balonu vuruldu

Son dakika gelişmesi... Hakkari'nin Zer Tepe Üs Bölgesi'nde tespit edilen balon vuruldu. MSB, balonun saldırı amaçlı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 15:09
Son dakika... MSB: Saldırı balonu vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de Zer Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun vurularak imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri’de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan kahraman komandolarımızın dikkati, önemli bir saldırı girişimini önledi. Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi" denildi.


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