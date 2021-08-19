Son dakika... Muğla açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nıon Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Saat 14.26'da medyada gelen depremin derinliği 15,02 kilometre olarak belirtildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede depremin Ege Denizi açıklarında meydana geldiği belirtildi.
Derinliği 15 kilometre olarak açıklanan depremin saat 14.26'da meydana geldiği bildirildi.
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