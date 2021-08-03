Son dakika: Muğla Datça'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 15:50
Son dakika: Muğla Datça'da 5,0 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 15:38'te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.61 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler