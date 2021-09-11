Son dakika: Muğla Datça'da deprem

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:39
Son dakika: Muğla Datça'da deprem
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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 16.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.02 kilometre olarak ölçüldü.


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