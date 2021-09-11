Son dakika: Muğla Datça'da deprem
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 16.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.02 kilometre olarak ölçüldü.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- 50 puan düşük alan öğrenci Kadıköy Anadolu’ya girmiş!