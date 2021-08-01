Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde deprem
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4.81 kilometre olarak açıklandı.
Öte yandan AFAD, saat 12:14'de 4,4 büyüklüpğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
31 ADET DEPREM
AFAD, ''Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir'' açıklamasını yaptı.
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