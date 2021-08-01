Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde deprem

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 11:44
Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde deprem
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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 4.81 kilometre olarak açıklandı.

Öte yandan AFAD, saat 12:14'de 4,4 büyüklüpğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

31 ADET DEPREM

AFAD, ''Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir'' açıklamasını yaptı.


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