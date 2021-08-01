Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde deprem

01 Ağustos 2021 Pazar, 11:44

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.81 kilometre olarak açıklandı.

Öte yandan AFAD, saat 12:14'de 4,4 büyüklüpğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.



31 ADET DEPREM

AFAD, ''Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir'' açıklamasını yaptı.