Son dakika: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu, Salih Gergerlioğlu gözaltına alındı
Son dakika haberi... HDP’nin, Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde düzenlediği Adalet Nöbeti’ne polis müdahale etti. Aralarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermesine rağmen hâlâ tutuklu.
HDP, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen serbest bırakılmayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Nöbet eylemine müdahale eden polis, aralarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı.
HDP'DEN AÇIKLAMA
Nöbet eylemine müdahalenin ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, ''AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez'' ifadeleri kullanıldı.
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