Son dakika: Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu, Salih Gergerlioğlu gözaltına alındı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:28

Vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermesine rağmen hâlâ tutuklu.

HDP, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen serbest bırakılmayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nöbet eylemine müdahale eden polis, aralarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Nöbet eylemine müdahalenin ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, ''AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez'' ifadeleri kullanıldı.