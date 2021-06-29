HDP'li Sancar: AYM’de hala bu rezalete karşı içi sızlayan hakimler var

29 Haziran 2021 Salı, 14:40

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında mafya-siyaset-medya ilişkisi ile HDP'ye açılan kapatma davası hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HDP iktidarın kimyasını bozmuştur" diyen Sancar, "Kapatma davasında savunmayı sadece bizim hukuk büromuz yazmayacak. Çünkü bu dava sadece HDP’ye karşı açılmadı. Bu dava Türkiye’de demokrasi mücadelesine karşı açılmış bir dava" ifadelerini kullandı.



Sancar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MAFYATİK DÜZEN"

İçinden geçtiğimiz bu dönem tekçi, baskıcı, inkarcı zihniyetle eşitlik, adalet ve özgürlük isteyen zihniyet arasında mücadelenin final yolu olacaktır. Finale doğru gidiyoruz. Bu ülkedeki tüm ezilenlerin mücadele ortaklığını pekiştirmek istiyoruz. Hakikat ve adalet mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Yolsuzlukluk, yoksulluk, zulüm üreten bir yıkım sistemiyle karşı karşıyayız. Ortaya saçılanların haddi hesabı yok ama kime sorarsanız bunlar daha buz dağının görünen kısmı. Boğazına kadar yolsuzluğa, talana, ranta bulaşmış kurumlardan medyasına, yargısına, bürokrasisine varıncaya kadar her yeri bu kirlilik çarkının dişlisi haline getiren bir iktidar düzeni var bu ülkede. Bu mafyatik düzeni değiştirmek için mücadele ediyoruz.

"SALDIRILARIN SEBEBİ BUDUR"



Karşımızda bulunan sistem on yıllardır aynı araçlarla aynı yöntemlerle aynı şahıslar işliyor. Bunlarla varlığını sürdürüyor. Ayak izlerine bakarak suçun merkezi durumundaki mağaradan uzaklaşmamak. Hep birlikte yapmamız gereken şey suçun merkezine doğru ilerlemek. Bugün suçun en büyük merkezi tepeden tırnağa mafyalaşmış, yalan, talan ve kan iktidarının düzenidir.

Bu temizliğiyle, inancıyla, kararlılığıyla bu düzenden ve sistemden çıkışı sağlayacak güç HDP’nin mücadelesidir. Saldırıların sebebi budur. Biliyorlar bu sisteme gerçek alternatif halklar için özgürlük, inançlar için eşitlik, emekçiler için refah, gençler için umut, kadınlar için hayatlarını kendilerinin belirlediği bir düzen. İşte bu fikriyat HDP’nin temelidir.

"HDP İKTİDARIN KİMYASINI BOZMUŞTUR"



HDP’ye saldırıyorlar, saldırmaya devam edecekler. Bu iktidarın korkusu büyüktür, HDP iktidarın kimyasını bozmuştur. İktidarın gittiğini görüyorlar. Biz bekleyerek, bu son gelmeyecek. Biz demokrasi ittifakını seçimlere odaklı bir mesele olmadığını defalarca söyledik.

Demokrasi güçleri 24 Haziran’da Demokrasi Konferansı’nı gerçekleştirdi. Görevimizi kimseye havale etmiyoruz. Mücadelenin her alanında var olacağız. Görev ve yol sadece partimizin kurullarında oluşmuyor. Bundan sonra yürüyüşümüzün her aşamasını Türkiye’nin ezilenleriyle, dışlananlarıyla, emekçileriyle, halklarıyla bir araya gelerek gerçekleştireceğiz.

KAPATMA DAVASI

Kapatma davasında savunmayı sadece bizim hukuk büromuz yazmayacak. Çünkü bu dava sadece HDP’ye karşı açılmadı. Bu dava Türkiye’de demokrasi mücadelesine karşı açılmış bir dava.

Savunmayı da mahkeme salonlarında okumak için yazmayacağız. Bu savunmayı hukuk yoluyla demokrasi mücadelesinin gelecekte parlak bir belgesi olacak şekilde hazırlayacağız. Şüphesiz bu iddianameyi çürüteceğiz. Zaten bu iddianame çürük, yine de işimizi ciddiye alıyoruz. Demokrasiyle hukuk mücadelesini nasıl buluşturduğumuzu göstereceğiz. Şüphesiz bu iddianameyi okuduklarında vicdanları harekete geçecek hukukçular vardır, AYM’de de hâlâ bu rezalete karşı içi sızlayan hâkimler var.