AYM kararına karşın HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hâlâ serbest bırakılmadı
Salih Gergerlioğlu, “Babam, sadece bir haber paylaştığı gerekçesiyle 94 gündür hukuksuzca hapsediliyor. Avukatlarımıza karar metni bile verilmedi” dedi.
Vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermesine rağmen hâlâ tutuklu. Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, “Babam hakkında tahliye kararı verildiği andan itibaren onun hapishanede karara rağmen tutulduğu her dakika, her saat suç işleniyor. Bu kararın derhal uygulanması gerekiyor” dedi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat’ta onamıştı. Yargıtay’ın onama kararı sonrası Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülerek 2 Nisan’da gözaltına alınıp ardından tutuklanmıştı.
‘HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU’
Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının AYM kararına rağmen 4 gündür tahliye edilmediğini dile getirerek, “Avukatlarımıza henüz karar metni bile verilmedi. Yüksek Mahkeme’nin kararı uygulanmayarak çok açık bir şekilde ‘hürriyeti tahdit’ suçu işleniyor. Babam, sadece bir haber paylaştığı gerekçesiyle 94 gündür hukuksuzca hapsediliyor. Her geçen gün hukuksuzluğa hukuksuzluk katıyorlar. Umarım bu durumu daha fazla sürdürmezler. Yarın (bugün) sabah saat 11’de HDP’li yöneticiler ve milletvekilleriyle birlikte Sincan Cezaevi önünde olacağız. Adalet Nöbeti devam ediyor. Bu hukuksuz düzene karşı mücadeleyi asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
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