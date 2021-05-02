İçişleri'nden çalışma izin görev belgelerine ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'nca çalışma izinleri görev belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgeyle, manuel düzenlenen izin belgelerinin süresi 7 Mayıs'a kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 20:13
İçişleri'nden çalışma izin görev belgelerine ilişkin genelge
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İçişleri Bakanlığı'nca çalışma izinleri görev belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgeyle, manuel düzenlenen izin belgelerinin süresi 7 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

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