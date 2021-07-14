Son dakika... Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması getirildi

Son dakika... Şehirler arası otobüs firmalarına ilişkin olarak tavan fiyat uygulaması getirildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:03
Son dakika... Otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması getirildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19  salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki  kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu  potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi  amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden  itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi  belirlendi.


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