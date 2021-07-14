Son Dakika: Otobüs fiyatlarına tavan fiyat uygulanacak
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, yoğunluğu artan otobüs yolculukları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs biletlerine tavan fiyat uygulamasını başlattı. Tavan fiyat mesafeye göre uygulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.
Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak.
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