Son dakika: Pakdemirli devam eden yangınları açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor. 223 yangından 216'sı kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.
Pakdemirli, "Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli ayrıca "Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz." diye belirtti.
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