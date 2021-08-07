AKP’li isimden yangın bölgesinden tepki çeken paylaşım
AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser'in, yangın bölgesinden 'Fethiye yangın yeri' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Eser, paylaşımı silip hesabını kapattı.
AKP Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser'in sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.
Eser, orman yangınları devam ederken Muğla’nın Fethiye ilçesindeki tatilinden bir fotoğrafını, Twitter hesabından “Fethiye yangın yeri” ifadesiyle paylaştı.
HESABINI KAPATTI
Paylaşımı tepki çeken Eser, paylaşımını sildi ve hesabını kapattı.
Özür açıklaması yayınlayan Eser, şu ifadeleri kullandı:
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