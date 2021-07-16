Son dakika... Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Afganistan'da öldürüldü

Reuters'ın fotoğraf ekibinde yer alan Danimarkalı Danish Siddiqui Pulitzer Ödülü'nü almıştı. AFP'nin son dakika haberine göre foto muhabir Siddiqui, Afganistan'da öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 11:55
Son dakika... Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Afganistan'da öldürüldü
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Reuters'ın ödüllü foto muhabiri Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmayı görüntülerken hayatını kaybetti. İsmi belirtilmeyen bir Afgan komutanı foto muhabirinin Pakistan sınır kapısına yakın bir bölgede, Afgan güvenlik güçleri ile terör örgütü Taliban arasındaki çatışmada öldürüldüğünü söyledi. 

Yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Afgan kuvvetlerinin Spin Boldak'ı geri almak için savaştığını ve  Siddiqui'nın ile üst düzey bir Afgan subayının, Taliban'ın çapraz ateşinde kaldıklarını belirtti.


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