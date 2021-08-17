Son dakika... Rus İl-112V askeri uçağı düştü
Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.
Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağının prototipi Moskova bölgesindeki uçuşu sırasında düştüğü açıklandı.
Sputnik’e konuşan bir kaynağın açıklamasına göre, İl-112V askeri nakliye uçağının prototipi Moskova bölgesindeki Kubinka’da düştü. Birleşik Uçak Şirketi (OAK) bilgiyi doğruladı. Olayın bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi.
Kurulan özel komisyon olayın nedenlerini araştıracak.
SSCB DÖNEMİNDEN SONRA...
Rusya'nın uzun yıllardır kullandığı Antonov An-26 uçağının yerine geçmesi beklenen İlyushin İl-112V askeri nakliye uçağı, Sovyetler Birliği döneminden sonra Rusya'da sıfırdan geliştirilen ilk uçak olma özelliğini taşıyor. İl-112V uçağı ile ilgili çalışmalar 2014'ten bu yana devam ediyor.
Yeni uçağın, hizmet süresi tamamlanmak üzere olan An-26 uçaklarının 2030'a kadar yüzde 50'sinin, 2032'ye kadarsa yüzde 90'ının yerine geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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