Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev’in Kuzey Kutup Bölgesi’deki bir eğitim tatbikatı sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.
RIA'da yer alan habere göre, acil durumlara karşı düzenlenen bir tatbikat sırasında Ziniçev'in birisinin hayatını kurtarırken yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi" ifadesi kullanıldı.
18 Ağustos 1966'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.
Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu.
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