Son dakika... Rusya Dışişleri Washington Büyükelçisi'nin ABD'ye döneceği zamanı açıkladı
Rusya Dışişleri, mart ayında istişareler için çağrılan Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un ABD’ye geri döneceği zamana ilişkin bilgi verdi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Washington Büyüekelçisi Antonov’un görev yerine ne zaman döneceğine ilişkin sorular karşısında, “Antonov’un gelecek haftayı doğrudan Washington’da geçireceğine inanıyoruz” dedi.
Zaharova’nın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk yüz yüze görüşmelerini izledi.
İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan söz konusu görüşme, iki ülkenin de birbirlerinin başkentlerinde büyükelçilerinin olmadığı bir dönemde gerçekleşmişti.
-Sputnik
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