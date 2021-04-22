Son dakika... Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan orduya emir: Derhal müdahale etmeye hazır olun

22 Nisan 2021 Perşembe, 14:30

Rusya Güney Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birlikleri'nin ani denetimler kapsamında Kırım'daki 'Opuk' poligonunda gerçekleştirdiği tatbikatı yerinde takip eden Şoygu, 1 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve son 30 yılın en kapsamlısı olacağı belirtilen NATO'nun Europe Defender 2021 tatbikatına ilişkin birtakım emirler verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Şoygu, "Defender Europe tatbikatının yapılacağı bölgelerdeki durumu izlemeye devam edin ve olumsuz gelişmeler görülmesi halinde derhal müdahalede bulunmaya hazır olun" dedi.

İttifak'ın her yıl Avrupa'da Rusya karşıtı olduğu açıkça görülen 40 büyük operasyonel hazırlık faaliyeti yürüttüğüne dikkat çeken Şoygu, "NATO birliklerinin Defender Europe 2021'in yapılacağı bölgelere intikalini dikkatli bir şekilde izliyoruz. Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da NATO birliklerinin ve askeri kargoların karşılanması için koordinasyon merkezleri kuruldu. İttifak birliklerinin ana koalisyon gruplarından biri Karadeniz'e konuşlandırılıyor. Şu anda Yunanistan limanlarına silah, asker ve özel teçhizat getiriliyor" ifadelerini kullandı.