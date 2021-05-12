Son dakika... Rusya'dan Kudüs'ün statüsüne ilişkin açıklama

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:37

Sergey Verşinin, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimlerini değerlendirdi. Verşinin, "Kutsal Kudüs kentinin coğrafi, demografik ve tarihi niteliğini değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyoruz" dedi.

"Moskova, Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosuna mutlak şekilde saygı gösterilmesini destekliyor" diyen Verşinin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"BM Genel Kurulu'nun ve Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda kararına uygun olarak işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen iskan faaliyetlerinin derhal ve tümüyle sonlandırılmasından yanayız. Rusya, Filistin halkının bağımsız bir ülkeye sahip olma arzularına ve İsrail'in güvenlik alanındaki taleplerine yanıt veren uluslararası hukuka dayalı çözüme olan bağlılığını koruyor."

"HER TÜRLÜ ADIMI KINIYORUZ"

Rusya'nın Filistin ve İsrail'de sivillere yönelik şiddetin yanı sıra Ortadoğu'da çözüme yönelik müzakere sürecini yeniden başlatmayı zorlaştıran her türlü adımı kınadığını kaydeden Verşinin, "Yaşananlar karşısında sessiz kalınmamalı ve olaylar olduğu gibi lanse edilmeli. Bize göre gerilim ancak bu şekilde düşürülebilir ve Filistin ile İsrail arasındaki uzun süredir var olan sorunlar ve anlaşmazlıkların çözümüne geçilebilir" dedi.

KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin 14’ü çocuk, 5’i kadın toplamda 56 kişi olduğunu açıkladı. İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 335 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Sputnik Türkçe