Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını paylaştı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Covid-19 aşısı Sinovac'ın iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olarak belirlendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinlik oranının yüzde 83.5 olduğunu açıkladı. Koca, çalışmanın 10 bin 218 kişiyle yapıldığını ve sonuçlarının tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandığını ifade etti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" ifadelerini kullandı.
İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021
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