Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı koronavirüsten öldü

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:07

Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşısı Sinovac’ın Endonezya’daki araştırmalarını yöneten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar yaşamını yitirdi. Sinovac aşısının yoğun olarak kullanıldığı ülkede vaka sayısında büyük bir artışın yaşandığı günlerde gelen ölüm haberi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Kumparan Haber Ajansı, Novilia’nın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Sindonews isimli medya kuruluşu da, devletin ilaç şirketi BioFarma’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, “Bachtiar, Covid-19 protokollerine uygun olarak toprağa defnedildi” ifadesini kullandı.

ÜLKEDE SINOVAC OLAN DOKTORLAR ÖLÜYOR

Devlet Bakanı Erick Thohir, Instagram üzerinden paylaştığı mesaj ile vefat haberini doğruladı. Thohir, “O bizim lider bilim insanımızdı ve BioFarma’da aralarında Sinovac işbirliği ile yapılan klinik deneyler de olmak üzere birçok araştırmayı yönetmişti” dedi. BioFarma, 50’li yaşların başında olan Bachtiar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Son dönemde Sinovac aşısı olan çok sayıda sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiği Endonezya’da Sinovac aşısının etkililiği tartışılmaya devam ediyor. Bağımsız veri araştırma grubu Lapor Covid-19 isimli kuruluş Haziran ayından beri Sinovac aşısı olan 131 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı. Sadece Temmuz ayının ilk günlerinde 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Yoğun olarak Sinovac aşısının kullanıldığı Endonezya’da Çarşamba günü ilk kez 1000’den fazla koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşti. Ülkede dün 34.379 enfeksiyon tespit edildi. Ülkede son dönemde Delta varyantı yayıldı.

SİNGAPUR SİNOVAC AŞISI OLANLARI AŞILI SAYMAYACAK

Öte yandan Singapur'da Sinovac aşısı olanların aşılı sayılmaması kararı alındı. Karara aşının bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantı karşısında yeterince etkili olduğuna işaret eden verilerin olmaması gerekçe gösterildi. Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Elimizde Sinovac'ın enfeksiyon ya da hastalığın geçirilişi üzerinde ne kadar etkili olduğuna dair tıbbi ya da bilimsel bir dayanak ya da veriler yok" dedi. Karara göre ülkenin aşı programında yer alan Moderna ve BioNTech aşılarını olmuş olanlar aşılı sayılacak.

Yeni koronavirüs vakalarında Delta'nın ağırlık kazandığı Singapur'da ilk Delta vakası Mayıs ayında bir havalimanında görülmüştü. Ülke nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin bir doz BioNTech ya da Moderna aşısı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi de iki dozu da oldu.

(Reuters, DW Türkçe)