Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:39

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Covid-19 testi yapıldı. 28 bin 817 vaka kaydedildi. 373 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu. 81 bin 302 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı toplamda 4 milyon 405 bin 199'a ulaştı.

Buna göre 1 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosu şu şekilde: