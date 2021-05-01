Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Covid-19 testi yapıldı. 28 bin 817 vaka kaydedildi. 373 kişi yaşamını yitirdi.
Ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu. 81 bin 302 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı toplamda 4 milyon 405 bin 199'a ulaştı.
Buna göre 1 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosu şu şekilde:
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