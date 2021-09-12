Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 616 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 243 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "“BANA BİR ŞEY OLMAZ!” Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.
“BANA BİR ŞEY OLMAZ!” Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor. pic.twitter.com/bcjy8CMOLt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2021
Türkiye'nin 12 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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