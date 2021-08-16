Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle bugün 165 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 16 bin 642 kişi sağlığına kavuştu.
KOCA UYARDI
Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" dedi.
AŞILAMA VERİLERİ
Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 71.46, ikinci doz ortalaması yüzde 53.72, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 84 milyon 547 bin 410 oldu.
Türkiye'nin 16 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!
- Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
- İşte yeni koronavirüs kararları