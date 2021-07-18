Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vefat sayısı arttı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 20:27
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vefat sayısı arttı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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