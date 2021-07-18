Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vefat sayısı arttı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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