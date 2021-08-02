Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Güncel verilere göre, bugün, 22 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.
"VAKA ARTIŞ HIZI AZALIYOR"
Sosyal medya hesabında vaka tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun” ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Hx8eKAPuM9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2021
Türkiye'nin 2 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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