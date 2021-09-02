Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 2 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

02 Eylül 2021 Perşembe, 21:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: KAYIPLARIN SADECE YÜZDE 10’A YAKINI TAM AŞILI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA TABLOLARI ve AŞI: yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı" ifadelerini kullandı.

VAKA TABLOLARI ve AŞI: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı. pic.twitter.com/ezaXjIsgjj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 78.71, ikinci doz ortalaması yüzde 60.65, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 95 milyon 565 bin 306 oldu.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Eylül verilerine göre, dün 302 bin 869 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 946 vaka tespit edilirken, 290 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 164 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 2 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: