Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı!
Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.
VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI!
Bakanlığın 21 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 429 hastayla birlikte 5 bin 294 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı yeniden 6 binin üzerine çıktı. Yine dün, 51 kişi hayatını kaybederken bugün de 57 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin 22 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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