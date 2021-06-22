Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı!

22 Haziran 2021 Salı, 19:25

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI!



Bakanlığın 21 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 429 hastayla birlikte 5 bin 294 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı yeniden 6 binin üzerine çıktı. Yine dün, 51 kişi hayatını kaybederken bugün de 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin 22 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: