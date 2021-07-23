Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 11 bini de geçti

23 Temmuz 2021 Cuma, 19:27

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle bugün 60 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 215 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: AŞINIZI OLUN

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir” dedi.

Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Kznv6BiGfd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2021

AŞILAMADA GELİNEN SON NOKTA

Tabloda yer alan güncel aşılama verilerine göre; birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.08, ikinci doz ortalaması yüzde 34.86, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 64 milyon 487 bin 841 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

Türkiye'nin 23 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: