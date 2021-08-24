Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

24 Ağustos 2021 Salı, 20:30

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI ARTTI!



Bakanlığın 23 Ağustos verilerine göre, dün 282 bin 528 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 857 vaka tespit edilirken, 232 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 20 bine dayandı!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcJJmqR1w4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması yüzde 57.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 405 bin 737 oldu.

Türkiye'nin 24 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: