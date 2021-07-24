Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 12 bini aştı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle bugün 58 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 383 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: VAKİT KAYBETMEYİN

Koca açıklamasında "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" dedi.

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53MqAR5VvO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021

Türkiye'nin 24 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: