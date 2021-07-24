Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 12 bini aştı
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle bugün 58 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 383 kişi sağlığına kavuştu.
KOCA: VAKİT KAYBETMEYİN
Koca açıklamasında "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" dedi.
Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53MqAR5VvO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021
Türkiye'nin 24 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: O anlar kamerada
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
- Kurbanlık boğanın saldırısına uğradı: O anlar kamerada
- Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
- Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- Arabesk müziğin kraliçesi sesini kaybetti
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Asıl tehdit İstanbul'da değil
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi