Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü, ölü sayısı arttı!
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.
TEST SAYISI DÜŞTÜ, ÖLÜ SAYISI ARTTI!
Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs verilerine göre, 221 bin 214 test yapılırken bugün 219 bin 465 kişiye test uygulandı. Yine dün 166 kişi hayatını kaybederken bugün ise 183 kişi yaşamını yitirdi.
YOĞUN BAKIMDA SON DURUM
Bugün iyileşen 13 bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 70 bin 815’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 504 olduğu açıklandı.
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.
Türkiye'nin 27 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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