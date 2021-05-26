Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosu! Son 24 saatte can kaybı 166, vaka 8 bin 738

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:07

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 46 BİN 787'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 221 bin 214 testte, 8 bin 738 vaka ile 681 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 166 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 787'ye yükseldi.

166 CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 214 testte, 8 bin 738 vaka, 681 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 205 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651, toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, toplam vefat sayısı 46 bin 787, toplam ağır hasta sayısı 1561, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 57 bin 713 oldu.

HAFTALIK ORANLAR

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel koronavirüs tablosu:

