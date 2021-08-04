Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:17

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AphphJHyQW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2021

VAKA SAYISI ARTTI

Bakanlığın 3 Ağustos verilerine göre, 24 bin 832 vaka tespit edilirken, 126 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 27 bine dayandı.

Dün ayrıca, 256 bin 163 test yapılmış ve 6 bin 243 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 4 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: