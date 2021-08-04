Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Artan vaka sayıları masada
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. masadaki konular arasında son dönemde artan vaka sayıları var.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30'da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, salgındaki son durum değerlendirilecek. Son dönemde artan vaka sayıları masadaki konular arasında yer alacak.
Aşılama çalışmaları da Bilim Kurulu'nun en önemli konuları arasında yer alıyor.
Aşılama hızının Kurban Bayramı'nın ardından artsa da toplumsal bağışıklık için yeterli düzeyde değil. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.
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