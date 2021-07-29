CHP'den, AKP'ye 'koronavirüs aşısı' desteği! Ali Öztunç açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, iktidarın aşı hakkında getireceği önerilere CHP'nin destek olacağını duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, koronavirüsle mücadelede aşının önemine dikkati çekti ve "Lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz" çağrısı yaptı.
Öztunç, partisinin Elbistan İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, şöyle konuştu: Aşı önemli, aşılanma önemli. Bir kere daha CHP olarak yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz. Aşı önemli, birileri aşı konusunda belki yanlış bilgiler veriyordur ama lütfen kendinizi korumak için, sevdiklerinizi korumak için, insanları korumak için aşı olun. Bir kere daha aşı çağrısında bulunuyoruz yurttaşlarımıza.
"CHP OLARAK DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"
Hükümetin artık sadece aşı kampanyaları yapmakla kalmayıp ciddi politikalar da üretmesi gerektiğini ifade eden Öztunç, bu kapsamda CHP olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Öztunç, aşı konusunda TBMM'ye herhangi bir öneri gelmesi durumunda hükümeti destekleyeceklerini belirterek, "Biz CHP olarak aşı konusunda hükümeti destekleyeceğiz. Aşı konusunda gelecek her öneriye destek vereceğimizi peşinen buradan ifade ediyorum." diye konuştu.
ORMAN YANGINLARI
Farklı bölgelerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili üzüntüsünü de dile getiren Öztunç, Türk Hava Kurumuna ait 11 yangın söndürme uçağının kullanılmadığını ve hangarlarda çürümeye terk edildiğini ileri sürdü.
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