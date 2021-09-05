Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

05 Eylül 2021 Pazar, 20:09

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 289 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 269 kişi hayatını kaybetti.

KOCA'DAN 'OKUL' UYARISI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım” dedi.

Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım. pic.twitter.com/p3AhebYF5G — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021

Türkiye'nin 5 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: