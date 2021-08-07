Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:20

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e0oUsk1opZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67.15, ikinci doz ortalaması yüzde 46.20, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 75 milyon 857 bin 256 oldu.

VAKA VE CAN KAYBI KORKUTUCU SEVİYEDE!

Bakanlığın 6 Ağustos verilerine göre, 243 bin 280 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 957 vaka tespit edilirken, 101 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşanarak 25 bini geçti. Yine can kaybında artış yaşanarak 112'ye yükseldi.

Türkiye'nin 7 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: