DJ Paul Johnson koronavirüsten yaşamını yitirdi

06 Ağustos 2021 Cuma, 16:44

Amerika müzik piyasası ünlü DJ Paul Johnson'ın erken yaşta ölüm haberiyle sarsıldı.

Müzik dünyasına "Get Get Down" şarkısıyla damgasını vuran ünlü House müzik DJ'inin yakalandığı koronavirüsten kurtulamadığı ve 50 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Paul Johnson'ın Facebook sayfasından yapılan açıklamada "Paul'ü bu sabah saat 9'da kaybettik. Herkesin PJ olarak bildiği, house müzik efsanesi Paul Johnson hayatını kaybetti" denildi.

Temmuz ayında Covid-19'a yakalanan Johnson, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.



Johnson en son 20 Temmuz'dan Instagram'dan bir video paylaşmış ve makine olmadan nefes alamadığını söylemişti.



PAUL JOHNSON KİMDİR?

Chicago doğumlu olan ünlü DJ Paul Johnson, 1999 yılında yayınladığı Get Get Down şarkısıyla bütün dünyaya kendisini duyurmuştu.

House müziğin efsanesi olmasını sağlayan bu şarkı uzun yıllar dans pistlerinin favorisiydi. Break dansçısı olarak başladığı kariyerinde Ron Hardy'den ilham alan Johnson, 80'lerin sonunda House müzikle tanıştı ve kendini bu müziğe adadı. 1990'ların ortalarına kadar görülen ikinci dalgada önemli bir figür olarak dikkat çekti.

Get Get Down'la elde ettiği ünün ardından birçok albüm yayınladı. 300'den fazla yayın yaptı. 1997'de Daft Punk, Teachers şarkısı içinde ona gönderme yapmıştı.

BACAĞINDAN VURULMUŞTU

1987 yılında vurularak bacağından yaralanan Johnson, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı. 2003 yılında bacağı kesildi. 2010'da ise bir trafik kazası geçirdi ve diğer bacağı da kesildi.

Kendine has bir DJ stili olan Johnson "Sadece dans eden insanları düşünüyorum. Sağlık açısından berbat bir hayat yaşadım, ancak bütün bu sorunlar benim hayatımdaki bir gölgeden ibaretti, ben görmüyordum bile. Benim için her şey müzikle ilgili" demişti.