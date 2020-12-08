SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina süresi açıklaması
Sağlık Bakanlığı: "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır."
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