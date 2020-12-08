SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina süresi açıklaması

Sağlık Bakanlığı: "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır."

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 15:09
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