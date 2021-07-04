Salih Uçan Beşiktaş'a transfer oldu!

Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 18:57
Salih Uçan Beşiktaş'a transfer oldu!
Abone Ol google-news

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler