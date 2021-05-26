Peker'den yeni açıklama
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
Son günlerde, Peker'in hedefinde olan AKP ve MHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek mesajları geldi. Öte yandan Peker yaptığı yeni açıklamada, "Şansınızı zorlamayın" dedi.
Peker açıklamasının devamında, "Adam gibi savaşırsanız, mert bir düşmanla karşılaşacaksınız. Eğer şeytanlaşırsanız, dünyadaki en büyük şeytanla karşılaşacaksınız" ifadelerini kullandı.
Peker'in açıklaması şöyle:
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